Mantar toplamak için gittiği dağlık arazide tarihi mızrak ucu buldu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Recep Kurt, mantar toplamak için çıktığı dağlık arazide beklenmedik bir keşif yaptı.

Kayalıkların olduğu bölgede dikkatini çeken bir cisim bulan Kurt, bunun bir mızrak ucu olduğunu fark etti. Genç adam, bulduğu tarihi mızrak ucunu muhafaza altına alarak en yakın müzeye ulaştıracağını ifade etti.

Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Kayalık alanda gördüğüm cismi merak ettim ve cismin paslanmış halde olduğunu ve yaban hayvanlarını avlamak için kullanılan bir mızrak olduğunu anladık. Arazide bulduğumuz mızrak ucunu muhafaza altına aldık ve tarihi eseri yakın müzeye ulaştıracağım"

dedi.

Bu keşfin, bölgedeki tarih ve arkeoloji açısından önemli bir bulgu olabileceği düşünülüyor. Kurt'un tarihi eseri yetkililere teslim etmesi, bölgedeki kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı