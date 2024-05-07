Van'da tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Van’ın Erciş ilçesinde tefecilik yapıldığı gözlemlenen 10 adrese operasyon yapıldı.

Erciş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilik yapıldığı gözlemlenen 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda tefecilik faaliyetleri yürüttüğü düşünülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 2 şarjör, 63 adet fişek, 6 milyon 975 bin TL değerinde 5 adet çek, 128 adet borçlunun imzası bulunan bilgileri doldurulamayan senet, 59 adet altı imzalı tamamı doldurulmamış senet koçanı alt sureti, 3 adet içerisinde alacak-verecek notları bulunan ajanda, 1 adet tapu, 6 adet cep telefonu ve 2 adet flash belleğin ele geçirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen delillerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı