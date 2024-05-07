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Elazığ’da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış etkili oldu

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Elazığ'da günlerdir etkisini sürdürüyor.

Elazığ’da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış etkili oldu mask
Elazığ’da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış etkili oldu
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Elazığ'da günlerdir etkisini sürdürüyor.

Elazığ’da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış etkili oldu

Bugün de şehirde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda temkinli bir şekilde seyretmeye çalışırken, şemsiyesi olan vatandaşlar yağıştan korunmaya çalışırken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Elazığ’da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

"Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların 2000 metre ve üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bingöl çevrelerindeki yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 May 2024 - 20:32 - Yaşam

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