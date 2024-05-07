Yol kenarında 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzerinde bir olay meydana geldi.
Kumköy Mahallesi'nde yol kenarında hareketsiz bir gencin yerde yattığının fark edilmesi üzerine çevredekiler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Ayvacık ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları ilk incelemede gencin silahla kafasına ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedenin 27 yaşındaki Tayfun E.’ye ait olduğu öğrenildi. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.