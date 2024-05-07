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Yol kenarında 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzerinde bir olay meydana geldi.

Yol kenarında 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu mask
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzerinde bir olay meydana geldi.

Kumköy Mahallesi'nde yol kenarında hareketsiz bir gencin yerde yattığının fark edilmesi üzerine çevredekiler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Ayvacık ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları ilk incelemede gencin silahla kafasına ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Yol kenarında 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu

Cansız bedenin 27 yaşındaki Tayfun E.’ye ait olduğu öğrenildi. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, çarşamba, Çarşamba-Ayvacık kara yolu, Kumköy Mahallesi, Ceset, soruşturma

07 May 2024 - 20:29 - Gündem

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