2 kilogramlık dev mantar bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde her yıl ilkbahar aylarında mantar toplamaya giden vatandaşlar, bu yıl önceki yıllara nazaran daha büyük mantarlarla karşılaştı.

Mantar toplamaya gidenlerden Abdurrahim Kırım, Kirkor türü mantarları tartarken aralarından en büyük mantarın 2 kilogram ağırlığında olduğunu gözlemledi. Kırım, bu büyüklükteki mantara ilk kez denk geldiğini belirterek şaşkınlığını gizleyemedi.

Her yıl ilkbaharda Hazarşah köyünde mantar toplama geleneği olan vatandaşlar, bu yılın sürpriz buluşunu memnuniyetle karşıladılar. Bu olağanüstü bulgunun köye ve doğaya olan ilgiyi artırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı