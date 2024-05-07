- Yaşam

2 kilogramlık dev mantar bulundu

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Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde her yıl ilkbahar aylarında mantar toplamaya giden vatandaşlar, bu yıl önceki yıllara nazaran daha büyük mantarlarla karşılaştı.

2 kilogramlık dev mantar bulundu mask
2 kilogramlık dev mantar bulundu
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Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde her yıl ilkbahar aylarında mantar toplamaya giden vatandaşlar, bu yıl önceki yıllara nazaran daha büyük mantarlarla karşılaştı.

2 kilogramlık dev mantar bulundu

Mantar toplamaya gidenlerden Abdurrahim Kırım, Kirkor türü mantarları tartarken aralarından en büyük mantarın 2 kilogram ağırlığında olduğunu gözlemledi. Kırım, bu büyüklükteki mantara ilk kez denk geldiğini belirterek şaşkınlığını gizleyemedi.

2 kilogramlık dev mantar bulundu

Her yıl ilkbaharda Hazarşah köyünde mantar toplama geleneği olan vatandaşlar, bu yılın sürpriz buluşunu memnuniyetle karşıladılar. Bu olağanüstü bulgunun köye ve doğaya olan ilgiyi artırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 May 2024 - 20:24 - Yaşam

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