Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Narkogüç' operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öncülüğünde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu' kapsamında yürütülen operasyon, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Yahyalı ilçesinde 30, Develi ilçesinde 7 ve Kocasinan ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 38 şüpheli şahsa yönelik 33 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 233 gram uyuşturucu madde, 29 kök hint keneviri, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 26 adet tabanca, 17 adet tabanca üst kapağı, 31 adet şarjör, 2 adet bıçak, 1 adet Kalaşnikof kasaturası ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı