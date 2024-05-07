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Çimentaş Elazığspor, hazırlık maçında Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu

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Çimentaş Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off maçları öncesi hazırlık maçında Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Çimentaş Elazığspor, hazırlık maçında Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu mask
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Çimentaş Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off maçları öncesi hazırlık maçında Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu.

İşte detaylar:

Çimentaş Elazığspor, hazırlık maçında Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu

Elazığspor, Play-Off öncesi hazırlık maçında aynı turdan Play-Off'lara katılacak olan Erbaaspor ile Tokat'ta karşılaştı. Erbaa İlçe Stadı'nda gerçekleşen müsabakayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Elazığspor'un tek golünü Yağızcan Erdem kaydetti. Maçın ardından Elazığ'a dönecek olan Elazığspor, Play-Off 3. tur maçları öncesi hazırlıklarına devam edecek.

Bu sonuçla birlikte, Elazığspor'un Play-Off öncesi form durumu ve hazırlık süreci hakkında bir gösterge elde edilmiş oldu. Takımın, maçtaki performansını ve eksikliklerini değerlendirerek, önlerindeki Play-Off mücadelesine daha iyi hazırlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 May 2024 - 20:18 - Spor

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