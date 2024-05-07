Çimentaş Elazığspor, hazırlık maçında Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu

Çimentaş Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off maçları öncesi hazırlık maçında Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu.
İşte detaylar:
Elazığspor, Play-Off öncesi hazırlık maçında aynı turdan Play-Off'lara katılacak olan Erbaaspor ile Tokat'ta karşılaştı. Erbaa İlçe Stadı'nda gerçekleşen müsabakayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Elazığspor'un tek golünü Yağızcan Erdem kaydetti. Maçın ardından Elazığ'a dönecek olan Elazığspor, Play-Off 3. tur maçları öncesi hazırlıklarına devam edecek.
Bu sonuçla birlikte, Elazığspor'un Play-Off öncesi form durumu ve hazırlık süreci hakkında bir gösterge elde edilmiş oldu. Takımın, maçtaki performansını ve eksikliklerini değerlendirerek, önlerindeki Play-Off mücadelesine daha iyi hazırlanması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.