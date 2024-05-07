Uzman uyarıyor: Doktor gözetimi olmadan kan sulandırıcı kullanımı riskli

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Covid-19 salgını sonrası kan sulandırıcı ilaç kullanımının artmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Herhangi bir doktor önerisi olmadan kan sulandırıcı ilaç kullanımının sağlık açısından riskli olduğunu belirten Sarıkaya, bu ilaçların var olan ülseri kanatabileceğini ve beyin kanamasına neden olabileceğini vurguladı.

Sarıkaya,

"Kan sulandırıcı kullanmak iki tarafı keskin bıçak gibidir. Haftada 2-3 gün aspirin kullanayım veya sürekli aspirin kullanayım diye kendi kendimize verdiğimiz kararlar uygun değildir. Mutlaka bir doktor kontrolünden geçtikten sonra kullanacağız. Kan sulandırıcılar özellikle kardiyovasküler hastalıklarda korumada kullanılan ilaçlardır. Yoksa hiç muayene yapmadan, gerekli ileri değerlendirmeler yapmadan kan sulandırıcı kullanmanın herhangi bir faydası olmadığı gibi zararlı da olabilir. Var olan ülseri kanatabilir, beyin kanamasına yol açabilir. Kan sulandırıcılar uygun endüksiyonlarda kullandığında hastada ölüm riskini azalttığı için önemli ilaçlar ama mutlaka iyi bir değerlendirme, iyi bir anamnez, iyi bir fiziki muayene ve 10 yıllık kardiyovasküler hesaplaması sonucu öneririz”

şeklinde konuştu.

Ayrıca, Sarıkaya, kalp krizi riskini azaltmanın ilaçtan daha etkili yolu olan düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Tütün kullanımından uzak durulması, fazla kiloların verilmesi ve diğer risk faktörlerinin tedavi edilmesinin kalp ve damar sağlığı için kritik olduğunu belirtti. Günlük en az yarım saatlik tempolu yürüyüşün, kalp krizi riskini en aza indirebileceğini vurgulayan Sarıkaya, sigara ve sigara ürünlerinden kaçınılması gerektiğini ve sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı