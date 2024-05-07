Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı: 14 yıl 20 ay hapis cezası

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Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda hırsızlık suçundan 14 yıl 20 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahsın yakalandığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla ilgili bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Bu operasyonla birlikte, bölgede suçla mücadelede kararlı bir tutumun devam edeceği vurgulanmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı