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Şırnak operasyonlarında 50 kişiye adli işlem

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Şırnak’ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 kişiye adli işlem yapıldı.

Şırnak operasyonlarında 50 kişiye adli işlem mask
Şırnak operasyonlarında 50 kişiye adli işlem
Şırnak operasyonlarında 50 kişiye adli işlem
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Şırnak’ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 kişiye adli işlem yapıldı.

Şırnak operasyonlarında 50 kişiye adli işlem

Bir hafta boyunca Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, toplamda 10,61 gram eroin maddesi, 3,68 gram metamfetamin, 3 bin 190 paket kaçak sigara, 250 adet kaçak puro, 34 adet elektronik sigara, 46 adet emtia, 16 kilo kaçak çay ve 10 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şırnak operasyonlarında 50 kişiye adli işlem

Bu operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak operasyonlarında 50 kişiye adli işlem

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlar, terörün finansmanıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emniyet güçlerinin kararlı tutumu, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması adına önemli bir rol oynamaktadır.

Şırnak operasyonlarında 50 kişiye adli işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 May 2024 - 19:48 - Gündem

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