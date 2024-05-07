Şırnak operasyonlarında 50 kişiye adli işlem

Şırnak’ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 kişiye adli işlem yapıldı.

Bir hafta boyunca Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, toplamda 10,61 gram eroin maddesi, 3,68 gram metamfetamin, 3 bin 190 paket kaçak sigara, 250 adet kaçak puro, 34 adet elektronik sigara, 46 adet emtia, 16 kilo kaçak çay ve 10 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bu operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlar, terörün finansmanıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emniyet güçlerinin kararlı tutumu, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması adına önemli bir rol oynamaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı