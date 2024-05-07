07 May 2024 - 18:02 - Asayiş

Emniyetin gözünden kaçmadı Depremlerde pert olan araçlara bakın ne yaptılar

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaraları hacizli, çalıntı ve yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlar üzerinde kullanıldı. Değişim yapılarak piyasaya sürülen araçlar yoluyla haksız kazanç sağlayan şüpheliler için 6 ay boyunca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takip başlatıldı.