Emniyetin gözünden kaçmadı Depremlerde pert olan araçlara bakın ne yaptılar

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaraları hacizli, çalıntı ve yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlar üzerinde kullanıldı. Değişim yapılarak piyasaya sürülen araçlar yoluyla haksız kazanç sağlayan şüpheliler için 6 ay boyunca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takip başlatıldı.
Şüpheli şahıslar adına kayıtlı toplam 267 araç içerisinde yapılan incelemeler sonucunda 47 araç üzerinde değişim olduğunun anlaşılması üzerine 7 Mayıs 2024’te Malatya merkezli İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinden 10, Suriye’nin Afrin kentinden 1 şahıs olmak üzere 11 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısların yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.