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Malatya’da film gibi dolandırıcılık Operasyon düzenlendi

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Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya’da meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda Y.G. isimli bir vatandaşın hesabından 360 bin TL kredi çekerek dolandıran 4 şüpheliden Y.K. ve T.D.’nin tutuklandığı bildirildi.

Malatya’da film gibi dolandırıcılık Operasyon düzenlendi malatya haber mask
Malatya’da film gibi dolandırıcılık Operasyon düzenlendi malatya haber
Malatya’da film gibi dolandırıcılık Operasyon düzenlendi malatya haber
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Y.G. isimli bir vatandaş sosyal medya üzerinden kredi çekmesine yardımcı olmak için görüştüğü Y.K. ile 2 Mayıs 2024’te Malatya Park AVM’de buluştu. Şüpheli Y.K’nın, kredi çekmek için müşteki Y.G.’nin telefonunu aldığı ve akabinde müşteki şahsın internet bankacılığından 360 bin TL çekerek farklı hesaplara aktardığı belirlendi.

Malatya’da film gibi dolandırıcılık Operasyon düzenlendi

Y.G.’nin dolandırıldığını anlaması ve emniyet görevlilerine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi üzerine olayın faillerinin yakalandığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER ELEKTRONİK EŞYA SATIN ALDI

Olayın şüphelilerinin yine kredi kullandırma vaadiyle komisyon olarak şüpheli şahsın hesabından akıllı saat, cep telefonu ve tablet aldıklarını ve olay yerinden araç ile uzaklaştıklarının tespiti üzerine çalışmalar başlatıldı. Şüpheli şahıslar suça konu olan malzemeler ile Hekimhan ilçesinde yakalandı.

Malatya’da film gibi dolandırıcılık Operasyon düzenlendi

Mağdur olan vatandaşın hesap hareketleri incelendiğinde, paranın şüpheli F.C.A. , M.B., U.Ç. ve İ.D. isimli şahıslara havale edildiği görüldü. Şüphelilerin parayı aklamak için market sahibi R.G. isimli şahsı tehdit ettikleri ve zorla market sahibinin hesaplarını kullandıkları tespit edildi.

Malatya’da film gibi dolandırıcılık Operasyon düzenlendi

Olaya taraf olan 4 şüpheli şahıs yakanmış olup U.Ç. ve İ.D. isimli şahsı arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. 4 şüpheli şahıstan M.B. ve F.C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.D. ve Y.K. tutuklandı.

 

Kaynak: BÜLTEN

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07 May 2024 - 17:48 Malatya- Gündem

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