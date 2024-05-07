Geçit: Yeşilyurt’ta sorunu çözülmeyen tek bir mahalle bırakmayacağız

Mahallelerin mevcut durumlarını ve yeni dönemde yapılacak çalışmaları tüm boyutlarıyla ele almanın yanı sıra sorunları hızlıca çözümü için başlatılan istişare toplantılarının ilki Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bentbaşı, Cevatpaşa, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Dilek, Merkez Fatih, Gazi, Hoca Ahmet Yesevi, İlyas, İnönü, Kaynarca, Kiltepe, Koşu, Melekbaba, Salköprü, Seyran, Topsöğüt, Yaka ve Yeşilkaynak Mahalle Muhtarları katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, TEDAŞ, MOTAŞ, TELEKOM, MEGSAŞ, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol-Asfalt Daire Başkanlığı, MASKİ ve AKSA Doğalgaz İl Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı toplantıda, mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönemde planlanan yatırımlar hakkında bilgi verildi. Muhtarlar, mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini doğrudan Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit ile kurum idarecilerine ileterek, çözüm önerileri üzerinde durdular.

“MUHTARLARIMIZLA ARAMIZDAKİ İLETİŞİMİ VE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLÜ TUTACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’ta sorunu çözülmeyen tek bir mahalle bırakmayacaklarını söyledi. Başkan Geçit,

“6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerde ciddi yaralar alan Yeşilyurt’umuzun tüm mahallelerindeki sorunları belirli bir planlamaya doğrultusunda teker teker çözüme kavuşturacağız. Yeşilyurt’u topyekûn ayağa kaldırmak için önceliğimiz birlik ve beraberlik içerisine hareket etmek olacaktır. Sorunu çözülmeyen tek bir mahalle kalmayana kadar çalışacağız. Hizmetlerimizi hayata geçirirken her zaman ifade ettiğimiz gibi birlikte karar vereceğiz, birlikte tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Mahallelerimizdeki hem sorunları kökten çözüme kavuşturmak hem de yaşam kalitesini artırmak için muhtarlarımızla aramızdaki iletişimi ve iş birliğini güçlü tutacağız. Bugünde bunun ilk adımını atarak mahalle muhtarlarımızla verimli ve güzel bir toplantı yaptık. Şehrimizdeki kurumlardan gelen yetkililerimizle birlikte muhtarlarımızı teker teker dinledik, notlarımızı aldık, iletilen talepleri mutlaka yerine getireceğiz. Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Hemşehrilerimizin yaşadığı mahallerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahallelerimizin her bir ihtiyacını titizlikle ele alacağız. Toplantılarımıza bundan sonra devam edeceğiz. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcimiz konumundaki muhtar arkadaşlarımıza katılım gösterdikleri için teşekkür ediyorum”

ifadelerini kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN