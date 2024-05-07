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7 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

7 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Doğan Durgungöl’ün taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Vahap Göncü’nün taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,

44 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Garip Almasulu’nun taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Bayram Felek’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve Aşağısazlıca Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Mustafa Çelik’in taziye adresi: Aşağısazlıca Mahallesi, Hekimhan.”

 
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07 May 2024 - 17:37 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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