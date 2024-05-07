Ölmeztoprak Topsöğüt ve Dilek’te vatandaşı dinledi “Tek bir vatandaş mağdur olmayacak”

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Topsöğüt ve Dilek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Depremin yıktığı Malatya’da önceliklerinin kentin yeniden imarı ve ihyası olduğuna dikkat çeken Ölmeztoprak, bunu yaparken rutin hizmetlerinde aksamaması için ellerinden gelen tüm gayreti göstererek tek vatandaşın mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bir araya geldiği Topsöğüt ve Dilek mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Beraberinde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlhan Doğan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Bakan Korkulu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Cavit Aslan, Hasan Atay, Mehmet Cüreoğlu ile birlikte mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini dinleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bölgede doğalgaz, altyapı ile üst yapı konularındaki taleplerin öne çıktığını belirtilen konularla ilgili çalışmaları yakından takip edeceklerini söyledi.
TEK BİR VATANDAŞ MAĞDUR OLMAYACAK
Depremin yıktığı Malatya’da önceliklerinin kentin yeniden imarı ve ihyası olduğuna dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bunu yaparken rutin hizmetlerinde aksamaması için ellerinden gelen tüm gayreti göstererek tek vatandaşın mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.
BÜYÜKŞEHİR YEŞİLYURT VE BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLARI İLE DÜZENLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ
Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanları ile düzenli iletişim halinde olduklarını da belirten, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kent genelinde devam eden deprem yatırımlarının ise hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, hizmetlerin bütüncül bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekti.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.