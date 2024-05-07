07 May 2024 - 15:16- Gündem

Malatyalıların dikkatine! İtiraz süreci başladı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Malatya’da evleri yıkılan veya ağır hasar alan 72 bin 513 kişinin hak sahipliği kabul edildi. Buna göre, kabul edilmeyenler için 26 Mart 2024 tarihinde 1 günlük ek sürede başvuru yapanlar için itiraz süreci başladı. Başvurular nerede ve ne zaman yapılacak?