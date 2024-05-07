Malatyalıların dikkatine! İtiraz süreci başladı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Malatya’da evleri yıkılan veya ağır hasar alan 72 bin 513 kişinin hak sahipliği kabul edildi. Buna göre, kabul edilmeyenler için 26 Mart 2024 tarihinde 1 günlük ek sürede başvuru yapanlar için itiraz süreci başladı. Başvurular nerede ve ne zaman yapılacak?
7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya’da depremzedelerin hak sahipliği başvurusu tamamlandı. 26 Mart 2024 tarihinde başvuru yapanlar için hak sahipliği başvurularına itiraz süreci başladı.
Malatya’da hak sahipliği için alınan 121 bin 907 başvurudan 72 bin 513’ünün hak sahipliği kabul edildi. 26 Mart 2024 tarihinde 1 günlük ek sürede hak sahipliğine başvuru yapanların itiraz süreci başladı. Hak sahipliği reddedilenler 20 Mayıs 2024 tarihine kadar Kaymakamlıklarda veya Malatya AFAD binasına giderek itirazda bulunabilirler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.