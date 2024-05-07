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“İnşallah hep birlikte başaracağız”

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri adına merkezde ve kırsalda yol açma, onarım, yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Her alanda ekiplerimizle beraber şehrimizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız” dedi.

“İnşallah hep birlikte başaracağız” malatya haber mask
“İnşallah hep birlikte başaracağız” malatya haber
“İnşallah hep birlikte başaracağız” malatya haber
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Malatya’nın yol ağını artırmak ve ulaşımda farklı arterlerin oluşturulması için çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çamurlu Mahallesi’nde TOKİ konutlarına ulaşımı kolaylaştırma noktasında Ebrar Caddesi ile Nursi Caddesi’ndeki yol çalışmalarına hız verdi.

“İnşallah hep birlikte başaracağız”

Ulaşım ağlarını rahatlatmak adına devam eden yol onarım, yenileme ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin ayağa kaldırılması için var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

“İnşallah hep birlikte başaracağız”

Ebrar Caddesi’nde altyapı ve yol açma işlemleri devam ederken, bir yandan da Çamurlu Mahallesi Nursi Caddesi’nde yol açma çalışmaları sürdürüyor.

“İnşallah hep birlikte başaracağız”

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yol ekipleriyle çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

 “Vatandaşlarımızın ulaşım ağını rahatlatmak için yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda ekiplerimizle beraber şehrimizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız”

dedi.

“İnşallah hep birlikte başaracağız”

Kaynak: BÜLTEN

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07 May 2024 - 15:10 Malatya- Gündem

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