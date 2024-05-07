Malatya’nın yol ağını artırmak ve ulaşımda farklı arterlerin oluşturulması için çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çamurlu Mahallesi’nde TOKİ konutlarına ulaşımı kolaylaştırma noktasında Ebrar Caddesi ile Nursi Caddesi’ndeki yol çalışmalarına hız verdi.
Ulaşım ağlarını rahatlatmak adına devam eden yol onarım, yenileme ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin ayağa kaldırılması için var gücüyle çalıştıklarını söyledi.
Ebrar Caddesi’nde altyapı ve yol açma işlemleri devam ederken, bir yandan da Çamurlu Mahallesi Nursi Caddesi’nde yol açma çalışmaları sürdürüyor.
“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yol ekipleriyle çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,
“Vatandaşlarımızın ulaşım ağını rahatlatmak için yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda ekiplerimizle beraber şehrimizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.