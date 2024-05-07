Mülakat kalktı mı? Yeni atamalar mülakatla mı gerçekleşecek? Bakan Tekin'den açıklama

Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in verdiği müjde ile 20 bin atama gerçekleştirileceği belirtildi. Bakan Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 263 Sınıf Öğretmenliği bölümünden, 2 bin 499 Özel Eğitim Bölümünden, bin 597 Rehberlik Bölümünden, bin 594 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Bölümünden, 968 İngilizce bölümünden olmak üzere toplam 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

Verilen müjdenin ardından ise sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapılarak mülakatın kaldırılması istendi. Atama haberinin ardından vatandaşlar tarafından gündeme getirilen mülakat konusu ise yeniden gündem oldu.

MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda mülakatın kaldırılmayacağının sinyallerini verdi. Bu konuda düzenlemelerin getirileceğinin bildirilmesinin ardından ise bazı vatandaşlar mülakatın kaldırılmasını, öğretmen atamalarının KPSS puanlarına göre yapılmasını istediklerini dile getirdi.

“KPSS’NİN YÜZDE 50’Sİ MÜLAKATIN YÜZDE 50’Sİ ALINACAK”

Bakan Tekin bugün yaptığı açıklamada ise mülakat sisteminin kaldırılmayacağı, yeni bir sisteme geçileceğini, bu sistemle beraber KPSS puanının yüzde 50’si ile mülakat puanının yüzde 50’si alınarak atamaların gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ancak ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu defaten dile getirmiştim. Adalet kaygısı, güven kaygısı güden bütün arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri okumasını tavsiye ediyorum. Bu tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz. Hali hazırda yasal düzenlemeye göre sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibariyle, daha önce açıkladığım üzere; yüzde 50 yüzde 50, yani KPSS puanının yüzde 50’si, mülakat puanının yüzde 50’si olarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden yönetmelik değişikliğimizi yapacağız. 20 Mayıs’ta başvuruların açılmasıyla beraber öğretmen arkadaşlarımıza bilgi vermiş olacağız.”