YDS başvuruları başladı mı? e-YDS hangi illerde yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre İngilizce alanında e-YDS 2024/6 sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirileceği bildirildi. Yapılan duyuruya göre adaylar sınav uygulama binalarına saat 13.30 sonrası alınmayacak.
BAŞVURU TARİHİ:
Adaylar başvurularını 7 Mayıs saat 14.00 itibarıyla 16 Mayıs 2024 tarihine kadar yapabilecekler. Başvurular ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacağı duyuruldu.
Başvuru ekranına ulaşmak için tıklayın…
SINAV KONTENJAN SAYISI:
Yapılan duyuruya göre e-YDS 2024/6 sınavı için kontenjan sayıları sınırlı sayıda olacak. Başvuruda bulunan adaylar sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecekleri belirtildi.
SINAVIN YAPILACAĞI İLLERİN KONTENJAN SAYILARI:
ANKARA: 4 bin 200
İSTANBUL: 463
İZMİR: 120
ADANA: 306
e-YDS SINAV ÜCRETİ: 950,00 TL
2024 e-YDS Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayın…
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.