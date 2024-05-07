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YDS başvuruları başladı mı? e-YDS hangi illerde yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

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2024 yılı e-YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) başladı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvuruda bulunacak olan adayların sınav merkezleri de açıklandı. Peki, e-YDS sınavları ne zaman, hangi illerde sınav yapılacak? Detaylar haberimizde…

YDS başvuruları başladı mı e-YDS hangi illerde yapılacak Başvuru ücreti ne kadar mask
YDS başvuruları başladı mı e-YDS hangi illerde yapılacak Başvuru ücreti ne kadar
YDS başvuruları başladı mı e-YDS hangi illerde yapılacak Başvuru ücreti ne kadar
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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre İngilizce alanında e-YDS 2024/6 sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirileceği bildirildi. Yapılan duyuruya göre adaylar sınav uygulama binalarına saat 13.30 sonrası alınmayacak.

YDS başvuruları başladı mı? e-YDS hangi illerde yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

BAŞVURU TARİHİ:

Adaylar başvurularını 7 Mayıs saat 14.00 itibarıyla 16 Mayıs 2024  tarihine kadar yapabilecekler. Başvurular ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacağı duyuruldu.

YDS başvuruları başladı mı? e-YDS hangi illerde yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru ekranına ulaşmak için tıklayın

SINAV KONTENJAN SAYISI:

Yapılan duyuruya göre e-YDS 2024/6 sınavı için kontenjan sayıları sınırlı sayıda olacak. Başvuruda bulunan adaylar sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecekleri belirtildi.

YDS başvuruları başladı mı? e-YDS hangi illerde yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

SINAVIN YAPILACAĞI İLLERİN KONTENJAN SAYILARI:

ANKARA: 4 bin 200
İSTANBUL: 463
İZMİR: 120
ADANA: 306
e-YDS SINAV ÜCRETİ: 950,00 TL
YDS başvuruları başladı mı? e-YDS hangi illerde yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

2024 e-YDS Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayın

YDS başvuruları başladı mı? e-YDS hangi illerde yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?
 

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07 May 2024 - 14:47 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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