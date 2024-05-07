YDS başvuruları başladı mı? e-YDS hangi illerde yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre İngilizce alanında e-YDS 2024/6 sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirileceği bildirildi. Yapılan duyuruya göre adaylar sınav uygulama binalarına saat 13.30 sonrası alınmayacak.

Adaylar başvurularını 7 Mayıs saat 14.00 itibarıyla 16 Mayıs 2024 tarihine kadar yapabilecekler. Başvurular ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacağı duyuruldu.

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SINAV KONTENJAN SAYISI:

Yapılan duyuruya göre e-YDS 2024/6 sınavı için kontenjan sayıları sınırlı sayıda olacak. Başvuruda bulunan adaylar sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecekleri belirtildi.

SINAVIN YAPILACAĞI İLLERİN KONTENJAN SAYILARI:

ANKARA: 4 bin 200

İSTANBUL: 463

İZMİR: 120

ADANA: 306

e-YDS SINAV ÜCRETİ: 950,00 TL

2024 e-YDS Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayın…