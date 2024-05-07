07 May 2024 - 14:42- Gündem G:

7 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

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Ezan vakitleri gerçekleştirilen 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş saatlerini belirtir. Ezan ise bu vakitlerin başlangıcı hatırlatan, insanlara namaz için yapılan bir çağrıdır. Ezan Müslümanlara namaz vaktinin başladığını bildiren çağrıdır. Ezan vakitleri ise güneşin konumuna ve günün saatine göre hesaplanır. Malatya’da bugün ezan vakti saat kaçta olacak? Detaylar haberimizde…

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7 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri malatya haber
7 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri malatya haber
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Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da, 7 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

7 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

7 MAYIS 2024 SALI

İmsak Saati: 03.41,
Güneş Vakti: 05.16,
Öğle Ezanı: 12.28,
İkindi Ezanı: 16.17,
Akşam Ezanı: 19.31,
Yatsı Ezanı: 20.59.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı vakti, imsak saatinde başlayıp güneş vaktinde ise son bulur. İmsak ve güneş vakti arasında sabah namazı kılınabilir. Güneş doğduğunda ise vakit son bulur.

7 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

SÜNNET

1’inci Rekat:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya’ diye niyet edilir ve “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır. Ayakta sırasıyla, Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

2’nci Rekat:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya’ diye niyet edilir ve ‘Allâhu Ekber’ diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır. Ayakta sırasıyla, Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûa varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ’Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta ‘Rabbenâ leke’l-hamd’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’  denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

7 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

FARZ

Erkekler farz namazlardan önce kâmet getirir ve farz namazları cemaatle kılınmaya çalışılır.

7 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

1’inci Rekat:

“Kamet getirilir. (Erkekler için) Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya’ diye niyet edilir ve ‘Allâhu Ekber’ diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır. Ayakta sırasıyla, Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta ‘Rabbenâ leke’l-hamd’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

7 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

2‘nci Rekat:

“Ayakta sırasıyla: Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta ‘Rabbenâ leke’l-hamd’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ söylenir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek oturulur. Oturuşta sırasıyla: Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik, Rabbenâ Âtinâ... duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek ‘Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh’ sonra başı sola çevirerek ‘Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh’ denir.”

 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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07 May 2024 - 14:42 Malatya- Gündem

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