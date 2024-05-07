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Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat mask
Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat
Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat
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Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat

“Yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Cumhuriyet, Hürriyet, 7078, 7060 bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Sınır, Yolgeçen bölgelerine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 13426, 13462, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6013-, 6015, 6019, 6021 bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Şeyh Murat_1, Çanakçı bölgelerine,

Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat

9 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-13.30 arasında Ceyhan ilçesine bağlı İbrahim Güler, Hamidiye, Şehit Polis Uğur Kaya, Hanifi Taymaz, 575 bölgelerine,

9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-10.30 arasında Çukurova ilçesine bağlı Merkez_4, Çetirevli, Söğütlüdere, Köyiçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Tapantepe, Ayzek, Kütüklü, Naipler, Fakılar, Karanfilköy Villaları, Merkez, Tömek bölgelerine,

Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat

9 Mayıs Perşembe günü saat 00.01-04.00 arasında İmamoğlu ilçesine bağlı Aydınyurdu, Kılıçlı, Kozan, Mezra, Mezra2 Üst, Mustafalar, Ustahasanlar bölgelerine,

9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-17.30 arasında Yüreğir ilçesine bağlı Badem ve Çağla, Gelincik, Sezai Karakoç, Zambak bölgelerine,

Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat

9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-17.30 arasında Yüreğir ilçesine bağlı 5806, 5808, 5811, 5812, 5813, 5816, Danışment, 5823, 5826, 5827, 5829, 5832, Sağdıçlı, Şeyh Murat_1 bölgelerine,

Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat

9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-17.00 arasında Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı, Sağdıçlı, 163-, 170-, 5832, 5850, 5851, 5852, 5855, 5858, 5862, 5865, 5869, 5873, 5876, 5878, 5879, 5881, 5886, Savtlılar, Şeyh Murat_1 bölgelerine,

9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-15.30 arasında Yüreğir ilçesine bağlı 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249-, Huzur, Süleyman Vahit bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat
 

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07 May 2024 - 13:08 Adana- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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