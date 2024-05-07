07 May 2024 - 13:08 - Gündem

Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…