Adanalılar 8 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine dikkat

Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Cumhuriyet, Hürriyet, 7078, 7060 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Sınır, Yolgeçen bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 13426, 13462, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6013-, 6015, 6019, 6021 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Şeyh Murat_1, Çanakçı bölgelerine,
9 Mayıs Perşembe günü saat 09.00-13.30 arasında Ceyhan ilçesine bağlı İbrahim Güler, Hamidiye, Şehit Polis Uğur Kaya, Hanifi Taymaz, 575 bölgelerine,
9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-10.30 arasında Çukurova ilçesine bağlı Merkez_4, Çetirevli, Söğütlüdere, Köyiçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Tapantepe, Ayzek, Kütüklü, Naipler, Fakılar, Karanfilköy Villaları, Merkez, Tömek bölgelerine,
9 Mayıs Perşembe günü saat 00.01-04.00 arasında İmamoğlu ilçesine bağlı Aydınyurdu, Kılıçlı, Kozan, Mezra, Mezra2 Üst, Mustafalar, Ustahasanlar bölgelerine,
9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-17.30 arasında Yüreğir ilçesine bağlı Badem ve Çağla, Gelincik, Sezai Karakoç, Zambak bölgelerine,
9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-17.30 arasında Yüreğir ilçesine bağlı 5806, 5808, 5811, 5812, 5813, 5816, Danışment, 5823, 5826, 5827, 5829, 5832, Sağdıçlı, Şeyh Murat_1 bölgelerine,
9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-17.00 arasında Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı, Sağdıçlı, 163-, 170-, 5832, 5850, 5851, 5852, 5855, 5858, 5862, 5865, 5869, 5873, 5876, 5878, 5879, 5881, 5886, Savtlılar, Şeyh Murat_1 bölgelerine,
9 Mayıs Perşembe günü saat 09.30-15.30 arasında Yüreğir ilçesine bağlı 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249-, Huzur, Süleyman Vahit bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.