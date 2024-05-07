Bir uyarı da Siirt için yapıldı

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Yayladağ, Merkez, Kirazlı, Akyokuş, Akçayar, Hürmüz, Çınarlı, Gümüş, Yarımtepe, Otluk, Madenköy, Demirkapı, Doğruca, Cüm, Meşecik, Akgeçit, Özpınar, Elmadalı bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Küfre bölgesine,
Yarın 10.40-13.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Gökçebağ), Koçpınar bölgelerine,
Yarın 06.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Veysel Karani bölgesine,
Yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kavakgölü, Payamlı, Köyün Kendisi(Yeşilören), Üzümlük, Ulaşlar, Gölgelikonak, Köyün Kendisi (Ufaca), Budamış, Dalkorur, Akdiken, Dih, Yediyaprak, Kılıçkaya, Gelenkardeş, Çırpılı, Oymakılıç, Kohan, Milan, Şetrük, Akarsu, Kalender bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Yeniaydın bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Çeşme bölgesine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Yuvalı(Ballıkaya) bölgesine,
Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Çetinkol, Fatih, Demiremek, Cintepe, Dikboğaz bölgelerine,
Yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Fatih bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atabağı bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Uzunkavak, Sıralı, Uğurlu, Sarıdana, Narlıyurt bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.