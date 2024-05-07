07 May 2024 - 13:00- Gündem G:

Bir uyarı da Siirt için yapıldı

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bir uyarı da Siirt için yapıldı mask
Bir uyarı da Siirt için yapıldı
Bir uyarı da Siirt için yapıldı
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DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

Bir uyarı da Siirt için yapıldı

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Yayladağ, Merkez, Kirazlı, Akyokuş, Akçayar, Hürmüz, Çınarlı, Gümüş, Yarımtepe, Otluk, Madenköy, Demirkapı, Doğruca, Cüm, Meşecik, Akgeçit, Özpınar, Elmadalı bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Küfre bölgesine,

Yarın 10.40-13.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Gökçebağ), Koçpınar bölgelerine,

Yarın 06.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Veysel Karani bölgesine,

Bir uyarı da Siirt için yapıldı

Yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kavakgölü, Payamlı, Köyün Kendisi(Yeşilören), Üzümlük, Ulaşlar, Gölgelikonak, Köyün Kendisi (Ufaca), Budamış, Dalkorur, Akdiken, Dih, Yediyaprak, Kılıçkaya, Gelenkardeş, Çırpılı, Oymakılıç, Kohan, Milan, Şetrük, Akarsu, Kalender bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Yeniaydın bölgesine,

Bir uyarı da Siirt için yapıldı

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Çeşme bölgesine,

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Yuvalı(Ballıkaya) bölgesine,

Bir uyarı da Siirt için yapıldı

Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Çetinkol, Fatih, Demiremek, Cintepe, Dikboğaz bölgelerine,

Yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Fatih bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atabağı bölgesine,

Bir uyarı da Siirt için yapıldı

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Uzunkavak, Sıralı, Uğurlu, Sarıdana, Narlıyurt bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 
 

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07 May 2024 - 13:00 Siirt- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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