Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri ne zaman açılacak?

Florya’dan çıkarak yeni bir tesis planı yapan Galatasaray tarafında çalışmalar devam ediyor. Yeni bir tesis planlayan takımın yeni tesisinin tutarı ise 1 milyon 350 bin euro olacak. Bu devasa tesisin yapımı devam ederken Galatasaray taraftarı merakla tesisin açılışını bekliyor. Peki Galatasaray Kemerburgaz Tesisleri ne zaman faaliyete geçecek?

Merakla beklenen Galatasaray Kemerburgaz tesislerinin ne zaman açılacağı taraftarlar ve Galatasaray hayranları tarafından merak konusu olurken çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi.

NE ZAMAN AÇILMASI PLANLANIYOR?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in verdiği bilgilere göre Galatasaray’ın Kemerburgaz Tesisleri 14 bin 500 metrekare büyüklüğünde devasa bir tesis olacak. Galatasaray stadına çok yakın bir mesafede bulunan tesislerin açılışı ise bazı kaynaklara göre Temmuz ayında açılacak. Kesin ve net bir açıklama yapılmamasına rağmen, tesislerin inşasında sona yaklaşıldığı düşünülüyor. Taraftarlar tarafından dört gözle beklenen yeni tesislerin yeni sezona hazır hale getirilmesi bekleniyor. Yeni sezonda yeni tesise taşınacak olan takım, Florya Metin Oktay tesislerine veda edecek.

6 FUTBOL SAHASI BULUNACAK

Geçtiğimiz aylarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yaptığı açıklamalara göre Kemerburgaz Tesisleri 14 bin 500 metrekare olacak. Devasa büyüklükteki tesislerin içerisinde 6 futbol sahası bulunacak. İlk aşamada ise 2 tane saha yapılacak. Galatasaray’ın Florya’daki tesislerinin ise 4 bin 500 metrekare büyüklüğünde olduğu biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi