Malatya İl Emniyet Müdürü açıkladı Malatya hangi suçta zirvede?

Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal tanışma ve istişare toplantısı kapsamında Malatya’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

“ DEPREM ZAMANI HIRSIZLIK TAVAN YAPTI”

Malatya’nın depremden sonra ortaya çıkan asayiş olayları hakkında bilgi veren Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, “Depremlerden sonra birçok insan evini terk edip başka illere gittiler. Güvenlik kameralarının birçoğu devre dışı kaldı. Elektrik aydınlatmalarının alt yapıları tamamen zarar gördü. Depremlerin oluşturduğu toz duman nedeniyle parmak izleri kalmadı. Depremin etkisi biraz azalınca tekrar evlerini kontrol etmeye gelen vatandaşlar, evlerine hırsızların girdiğini ve eşyalarının çalındığına şahit oldular. Deprem zamanı hırsızlık konusunda Malatya istatistikleri tavan yaptı. 2022 yılında 346 hırsızlık olayı yaşanırken, 2023 yılında 593 hırsızlık olayı yaşandı. Bu yıl ki rakamlara bakacak olursak 2024 yılında 304 hırsızlık olayı yaşandı. Ekiplerimiz bu konuda çok titiz çalışarak olayın üzerinden 24 saat geçmeden hırsızları yakalıyorlar” açıklamalarında kulundu.

“NARKOTİK EKİPLERİ CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR”

Narkotik kullanımının arttığına vurgu yapan Çankal, “Maalesef narkotik kullanımı korkunç bir şekilde artmış durumda. Türkiye’de narkotik olayları artmış durumda aynı şekilde Malatya’da arttı. Narkotik ekiplerimiz bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Ocak 2024 yılından itibaren 11 büyük operasyon yapıldı. Bunun dışında hemen hemen her gün 7-8 tane kullanıcı yakalanıyor. Narkotik olaylar 2022 yılında 904’ken, 2023 yılında bu sayı 444’e düştü. 2024 yılının ilk 4 ayında bin 181 narkotik olay yaşandı” ifadelerini kullandı.

ASAYİŞ OLAYLARI DA ARTTI

Asayiş olayları hakkında da bilgi veren Çankal, “Asayiş olaylarında 2022 yılında 7 bin 207 olay meydana geldi. 2023 yılında bu rakam 5 bin 210’a düşerken, 2024 yılında 6 bin 995’e tekrar yükseldi. Aranan şahıslar 2022 yılında 459 kişi, 2023 yılında 150 kişi ve 2024 yılında 574 kişi oldu” şeklinde konuştu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini söyleyen Çankal, bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.