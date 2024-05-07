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Göllerle dolup taşan ülke

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Kuzey Amerika Kıtasında yer alan Kanada dünya çapında doğal güzellikleriyle bilinen ülkeler arasında yer alıyor. En fazla göle sahip ülkelerden olan Kanada’da irili ufaklı 3 milyon göl bulunuyor. Doğal güzellikleri süsleyen bu göller, Kanada için eşsiz bir hazinenin anahtarını oluştururken su kaynakları bakımından zenginliği ise dikkat çekiyor. Kanada'nın yüzde 8'ini göller oluşturuyor.

Göllerle dolup taşan ülke mask
Göllerle dolup taşan ülke
Göllerle dolup taşan ülke
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Kanada'nın yüzde 8'ini oluşturan göller ülkenin su kaynaklarının büyük bir bölümünü oluştururken doğaseverlerin ve gezginlerin rotaları arasında yer alıyor. Kanada'nın en ünlü ve sevilen gölleri arasında yer alan Ontario ve Süperior Gölü gibi doğal güzellikler ise ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Göllerle dolup taşan ülke

ONTARİO VE SÜPERİOR GÖLÜ

Kanada'nın göllerle dolu doğal güzellikleri dünya çapında büyük ilgi görüyor. Dünyanın en büyük göllerine sahip bu ülkenin en büyük ve en meşhur gölleri arasında ise Ontario Gölü ve Süperior Gölü yer alıyor. Doğaseverler tarafından büyük ilgi gören bu göller dünya genelindeki kaşifler tarafından da popüler yerler arasında yer alıyor.

Göllerle dolup taşan ülke

YÜZDE 60'I KANADA'DA

Kanada'nın göl yapısını en iyi anlatan bilgi ise şudur ki dünya üzerindeki göllerin yüzde 60'ı Kanada sınırları içerisinde bulunuyor. Bu göllerin mavi görüntüsü hayranlık uyandırırken Kanada'nın su kaynağı bakımından zenginliği bunlarla da sınırlı değil. Ülkenin her köşesinde, dağların ve ormanların arasında su kaynakları bulunuyor.

Göllerle dolup taşan ülke

SU SPORLARI İÇİN İDEAL

Su kaynaklarının bolluğu ise Kanada'da yapılan su sporları çeşitliliğini de artırırken bu sporların yapılması için ideal koşulları sağlıyor. Kano, kürek, yelken sporları ve daha birçok sporda ideal koşullar sunan Kanada balık tutma ve yüzme gibi aktiviteler için de biçilmiş kaftan. Bu özellikleri korunmaya çalışılarak gelecek nesillere aktarılmak isteniyor.

Göllerle dolup taşan ülke

Sonuç olarak Kanada'nın göllerle dolu yapısı doğal güzellik arayan kaşiflerin de gözdesi durumunda. Ülkenin su kaynakları ve doğal güzellikleri ise binlerce insan için muhteşem deneyimler sunuyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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07 May 2024 - 12:05 - Dünya

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