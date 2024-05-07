Göllerle dolup taşan ülke

Kanada'nın yüzde 8'ini oluşturan göller ülkenin su kaynaklarının büyük bir bölümünü oluştururken doğaseverlerin ve gezginlerin rotaları arasında yer alıyor. Kanada'nın en ünlü ve sevilen gölleri arasında yer alan Ontario ve Süperior Gölü gibi doğal güzellikler ise ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

ONTARİO VE SÜPERİOR GÖLÜ

Kanada'nın göllerle dolu doğal güzellikleri dünya çapında büyük ilgi görüyor. Dünyanın en büyük göllerine sahip bu ülkenin en büyük ve en meşhur gölleri arasında ise Ontario Gölü ve Süperior Gölü yer alıyor. Doğaseverler tarafından büyük ilgi gören bu göller dünya genelindeki kaşifler tarafından da popüler yerler arasında yer alıyor.

YÜZDE 60'I KANADA'DA

Kanada'nın göl yapısını en iyi anlatan bilgi ise şudur ki dünya üzerindeki göllerin yüzde 60'ı Kanada sınırları içerisinde bulunuyor. Bu göllerin mavi görüntüsü hayranlık uyandırırken Kanada'nın su kaynağı bakımından zenginliği bunlarla da sınırlı değil. Ülkenin her köşesinde, dağların ve ormanların arasında su kaynakları bulunuyor.

SU SPORLARI İÇİN İDEAL

Su kaynaklarının bolluğu ise Kanada'da yapılan su sporları çeşitliliğini de artırırken bu sporların yapılması için ideal koşulları sağlıyor. Kano, kürek, yelken sporları ve daha birçok sporda ideal koşullar sunan Kanada balık tutma ve yüzme gibi aktiviteler için de biçilmiş kaftan. Bu özellikleri korunmaya çalışılarak gelecek nesillere aktarılmak isteniyor.

Sonuç olarak Kanada'nın göllerle dolu yapısı doğal güzellik arayan kaşiflerin de gözdesi durumunda. Ülkenin su kaynakları ve doğal güzellikleri ise binlerce insan için muhteşem deneyimler sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi