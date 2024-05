Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık 10 Mayıs’ta vizyonda

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi 10 Mayıs’ta vizyona girecek. Ünlü serinin yeni yayınlanan filmlerinden 4’üncüsü olacak filmin yönetmen koltuğunda Wes Ball otururken senaristliğini ise Josh Friedman, Rick Jaffa yapıyor. Filmin oyuncuları arasında ise Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, Travis Jeffery, Lydia Peckham, Neil Sandilands, William H. Macy, Eka Darville, Sara Wiseman ve Dichen Lachman gibi isimler yer alıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK FİLMİNİN KONUSU

Yeni yayınlanacak filmin konusu ise şu şekilde belirtiliyor:

“Sezar'ın halkını bir vahaya getirdiği zamandan bu yana çok sayıda maymun topluluğu büyümüştür ve aynı zamanda insanlar vahşi bir varoluşa indirgenmiştir. O zamandan bu yana bazı gruplar Sezar'ın adını hiç duymamışken, diğerleri onun gelişen imparatorluklar kurma öğretisini çarpıtır.

Bu ortamda, bir maymun lider, insan teknolojisinden arta kalanları bulma çabasıyla diğer grupları köleleştirmeye başlar. Klanının ele geçirilmesini izleyen başka bir maymun ise arayışının anahtarı olan genç bir insan kadınla birlikte özgürlüğü bulmak için bir yolculuğa çıkar. Ancak onun da kendi planları vardır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ HANGİ FİLMLERDEN OLUŞUYOR?

Film serisi ilk olarak 1968’de yayınlandı. Daha sonra ise sevilen seri yenilenerek yeniden çekildi. Filmin önceki yeni serileri ise şu filmlerden oluşuyor:

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes-2011

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes-2014)

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes-2017)

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes-2024)

MAYMUNLAR CEHENNEMİ ESKİ YAPIMLAR

İlk kez 1968 yılında gösterime giren serinin filmleri ise şu şekilde:

Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) (1968)

Maymunlar Cehennemine Dönüş (Beneath the Planet of the Apes-1970)

Maymunlar Cehenneminden Kaçış (Escape from The Planet of the Apes-1971)

Maymunlar Cehenneminde İsyan (Conquest of the Planet of the Apes-1972)

Maymunlar Cehenneminde Savaş (Battle for the Planet of the Apes-1973)

Maymunlar Gezegeni (Planet of the Apes-2001 yeni seri fakat bağımsız film)

