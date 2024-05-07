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Şırnak bu habere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak bu habere dikkat mask
Şırnak bu habere dikkat
Şırnak bu habere dikkat
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DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

Şırnak bu habere dikkat

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Andaç bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Koçbeyi bölgesine,

Yarın 10.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeniaslanbaşar, Güneyçam bölgelerine,

Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Doruklu, Vatan bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Fırat bölgesine,

Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Temel bölgesine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Haberli, Kentli, Akkoyunlu, Bozkır, Güzelova, Öğündük, Uçarlı, Şamil, Temel, Kaşıkçı, Yokuşlu, Alataş, Sarıköy, Mağaraköy, Yayalar, Çınarlı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Konak bölgesine,

Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Yeşilyurt bölgesine,

Yarın 09.00-18.30 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cudi, Caferi Sadık, Vatan, Yafes bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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07 May 2024 - 11:56 Şirnak- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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