Şırnak bu habere dikkat

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Andaç bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Koçbeyi bölgesine,
Yarın 10.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeniaslanbaşar, Güneyçam bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Doruklu, Vatan bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Fırat bölgesine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Temel bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Haberli, Kentli, Akkoyunlu, Bozkır, Güzelova, Öğündük, Uçarlı, Şamil, Temel, Kaşıkçı, Yokuşlu, Alataş, Sarıköy, Mağaraköy, Yayalar, Çınarlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Konak bölgesine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Yeşilyurt bölgesine,
Yarın 09.00-18.30 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cudi, Caferi Sadık, Vatan, Yafes bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.