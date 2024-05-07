- Gündem

Bolu Tüneli ne zaman kapatılacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu Dağı Tüneli’nin çalışmalar nedeniyle kapatılacağını ve bölge trafiğinin D-100 Karayolu üzerinden akacağını açıkladı. Uzatılması beklenen tünelin yapılacak çalışmalar boyunca kapalı olacağı açıklandı. Peki Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe kapatılacak?

Bolu Tüneli ne zaman kapatılacak mask
Bolu Tüneli ne zaman kapatılacak
Bolu Tüneli ne zaman kapatılacak
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametindeki 23 kilometrelik kesimi temmuz ayında trafiğe kapatılacak. Yapılan çalışmalar ile Bolu Dağı Tüneli’nin 67 metre kadar uzatılması bekleniyor.

Bolu Tüneli ne zaman kapatılacak?

“ULAŞIMA KONFOR KATAN BOLU DAĞI TÜNELİ'Nİ UZATIYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaşıma konfor katan Bolu Dağı Tüneli'ni uzatıyoruz” diyerek şu bilgileri paylaştı:

“Tünelimizin İstanbul istikametinde yer alan 23 km'lik kesimini Temmuz ayında trafiğe kapatıyoruz. Çalışma süresince trafik, Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na aktarılacak. Sürücülerimiz, otoyola Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar katılabilecekler.

Bolu Tüneli ne zaman kapatılacak?

Verilen bilgilere göre heyelanlara karşı güçlendirilecek olan Bolu Tüneli 67 metre kadar uzatılacak. Bakan Uraloğlu’nun vermiş olduğu bilgilere göre Temmuz ayında Bolu Tüneli trafiğe kapatılacak ve trafik Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na aktarılacak, otoyola Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden katılım sağlanabilecek.

Bolu Tüneli ne zaman kapatılacak?

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu, temmuz ayında başlatılacak çalışmaların yaklaşık 50 gün sürmesi planlanıyor. Bu açıklamalara göre temmuz ayında kapanacak tünelin Eylül ayında yeniden açılması bekleniyor.

Bolu Tüneli ne zaman kapatılacak?
 

# Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Bolu Dağı Tüneli, son dakika, son dakika Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak, Trafik

07 May 2024 - 11:51 Bolu- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL