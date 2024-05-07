Bolu Tüneli ne zaman kapatılacak?

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametindeki 23 kilometrelik kesimi temmuz ayında trafiğe kapatılacak. Yapılan çalışmalar ile Bolu Dağı Tüneli’nin 67 metre kadar uzatılması bekleniyor.

“ULAŞIMA KONFOR KATAN BOLU DAĞI TÜNELİ'Nİ UZATIYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaşıma konfor katan Bolu Dağı Tüneli'ni uzatıyoruz” diyerek şu bilgileri paylaştı:

“Tünelimizin İstanbul istikametinde yer alan 23 km'lik kesimini Temmuz ayında trafiğe kapatıyoruz. Çalışma süresince trafik, Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na aktarılacak. Sürücülerimiz, otoyola Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar katılabilecekler.

Verilen bilgilere göre heyelanlara karşı güçlendirilecek olan Bolu Tüneli 67 metre kadar uzatılacak. Bakan Uraloğlu’nun vermiş olduğu bilgilere göre Temmuz ayında Bolu Tüneli trafiğe kapatılacak ve trafik Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na aktarılacak, otoyola Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden katılım sağlanabilecek.

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu, temmuz ayında başlatılacak çalışmaların yaklaşık 50 gün sürmesi planlanıyor. Bu açıklamalara göre temmuz ayında kapanacak tünelin Eylül ayında yeniden açılması bekleniyor.