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Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat mask
Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat
Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Çatak bölgelerine,

Yarın 01.00-07.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Cumhuriyet bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Kuyulu, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Ortaca, Beşbudak bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Atlı, Denktaş, Çataltepe, Soğukkuyu, Hayırlı, Kocatepe, Düztaş, Demirli, Aydınlar bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat

Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Atlı, Denktaş, Çataltepe, Soğukkuyu, Hayırlı, Kocatepe bölgelerine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Bozok bölgesine,

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat

Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Fırat bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Koçlu bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Ortaklı, Ömürlü, Aksu, Derecik, Kebapçı, Tarlacık, Kemerli, Duraklı, Gürgöze, Yeşilköy, Yukarıkonak bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Poyraz, Gündoğan bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı BAŞYURT bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Yeni, Bağlar, Seyitler, Bahçelievler, Yunus Emre bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Sivrice bölgelerine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet, Seyitler, Akçakaya, Mercimekli bölgelerine,

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yenituran, Mor-Yakup, Kışla bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Dönerdere, Yeni, Kayaüstü, Kayadere bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat
 

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07 May 2024 - 11:49 Mardin- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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