07 May 2024 - 11:49 - Gündem

Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…