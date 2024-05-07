Mardin’in Artuklu Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli ilçeleri dikkat

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Çatak bölgelerine,
Yarın 01.00-07.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir bölgelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Kuyulu, Köseveli, Kovalı, Konak, Balova, Ortaca, Beşbudak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Atlı, Denktaş, Çataltepe, Soğukkuyu, Hayırlı, Kocatepe, Düztaş, Demirli, Aydınlar bölgelerine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Atlı, Denktaş, Çataltepe, Soğukkuyu, Hayırlı, Kocatepe bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Bozok bölgesine,
Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Fırat bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Koçlu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Ortaklı, Ömürlü, Aksu, Derecik, Kebapçı, Tarlacık, Kemerli, Duraklı, Gürgöze, Yeşilköy, Yukarıkonak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Poyraz, Gündoğan bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı BAŞYURT bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Yeni, Bağlar, Seyitler, Bahçelievler, Yunus Emre bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Sivrice bölgelerine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet, Seyitler, Akçakaya, Mercimekli bölgelerine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yenituran, Mor-Yakup, Kışla bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Dönerdere, Yeni, Kayaüstü, Kayadere bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.