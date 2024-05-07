Tunceli’de Merkez Ovacık Çemişgezek ilçeleri etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
DEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:
“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, İsmet İnönü Osb Mahallesi Atlantı Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Meşeyolu Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ovacık ilçesine bağlı Sarıtosun Köyü, 94 Mahallesi, Akyayık Köyü, Havuzlu Köyü, Güneykonak Köyü, Yaylagünü Köyü, Yoncalı Köyü, Çemberlitaş Köyü, Aşağıtorunoba Köyü, Ağaçpınar Köyü, Çambulak Köyü, Yenisöğüt Köyü, Çayüstü Köyü, Sarıtosun Köyü, 94 Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Büyükörence Köyü, Uzungöl Köyü, Yünbüken Köyü, Karasar Köyü, Bağsuyu Köyü, Aşağıbudak Köyü, Kıraçlar Köyü, Arpaderen Köyü, Yukarıbudak Köyü, Sakyol Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.