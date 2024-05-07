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Tunceli’de Merkez Ovacık Çemişgezek ilçeleri etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tunceli’de Merkez Ovacık Çemişgezek ilçeleri etkilenecek! mask
Tunceli’de Merkez Ovacık Çemişgezek ilçeleri etkilenecek!
Tunceli’de Merkez Ovacık Çemişgezek ilçeleri etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tunceli’de Merkez Ovacık Çemişgezek ilçeleri etkilenecek!

DEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, İsmet İnönü Osb Mahallesi Atlantı Köyü bölgelerine,

Tunceli’de Merkez Ovacık Çemişgezek ilçeleri etkilenecek!

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Meşeyolu Köyü bölgesine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ovacık ilçesine bağlı Sarıtosun Köyü, 94 Mahallesi, Akyayık Köyü, Havuzlu Köyü, Güneykonak Köyü, Yaylagünü Köyü, Yoncalı Köyü, Çemberlitaş Köyü, Aşağıtorunoba Köyü, Ağaçpınar Köyü, Çambulak Köyü, Yenisöğüt Köyü, Çayüstü Köyü, Sarıtosun Köyü, 94 Mahallesi bölgelerine,

Tunceli’de Merkez Ovacık Çemişgezek ilçeleri etkilenecek!

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Büyükörence Köyü, Uzungöl Köyü, Yünbüken Köyü, Karasar Köyü, Bağsuyu Köyü, Aşağıbudak Köyü, Kıraçlar Köyü, Arpaderen Köyü, Yukarıbudak Köyü, Sakyol Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tunceli’de Merkez Ovacık Çemişgezek ilçeleri etkilenecek!

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07 May 2024 - 11:47 Tunceli- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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