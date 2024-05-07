07 May 2024 - 11:45- Gündem G:

Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek mask
Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek
Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DEDAŞ Batman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Zafer bölgesine,

Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Derince bölgelerine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Dörtbölük, Dikmetaş, Taşburun, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Üçevler, Hılınsur, Pivank bölgelerine,

Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi, Orta(Kavakdibi), Samanyolu bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Çaygeçit, Kocabey, Kumlupınar, Toptaş, Yıldızlı, Örensu, Dilimli, Gürpınar, Yapaklı, Ünsaldı, Kömürlü, Koyuncular, Kale(Yıldızlı), Aslan Köy, Kapaklı bölgelerine,

Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Barıştepe, Yolağzı bölgelerine,   

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Göktaş, Beşpınar, Yalınca, Kayatepe, Arılı, Kaşüstü, Doğanpazarı bölgelerine,

Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Recepler, İrmi, Bayındır, Çayüstü, Akça, Hacı Ömer bölgelerine,

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tilmerc, Çamlıtepe, Korik bölgelerine,

Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 10.00-13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hilal bölgesine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akbaş, Mirzabey, İrmi, Yeniköy, Yenişehir, Yenimahalle, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Yeni Köy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

 

# Elektrik kesintisi, batman elektrik kesintisi, batman, son dakika, son dakika elektrik kesintisi, son dakika batman, kale

07 May 2024 - 11:45 Batman- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL