Batman’da 5 Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

DEDAŞ Batman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Zafer bölgesine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Derince bölgelerine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Dörtbölük, Dikmetaş, Taşburun, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Üçevler, Hılınsur, Pivank bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi, Orta(Kavakdibi), Samanyolu bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Çaygeçit, Kocabey, Kumlupınar, Toptaş, Yıldızlı, Örensu, Dilimli, Gürpınar, Yapaklı, Ünsaldı, Kömürlü, Koyuncular, Kale(Yıldızlı), Aslan Köy, Kapaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Barıştepe, Yolağzı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Göktaş, Beşpınar, Yalınca, Kayatepe, Arılı, Kaşüstü, Doğanpazarı bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Recepler, İrmi, Bayındır, Çayüstü, Akça, Hacı Ömer bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tilmerc, Çamlıtepe, Korik bölgelerine,
Yarın 10.00-13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hilal bölgesine,
Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akbaş, Mirzabey, İrmi, Yeniköy, Yenişehir, Yenimahalle, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Yeni Köy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.