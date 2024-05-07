07 May 2024 - 11:23- Gündem G:

Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek mask
Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek
Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Çay Başı Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yüzbaşı Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Tadım Köyü Tadım, Yeşilyurt Mahallesi, Yalnız Köyü Venk Mezra bölgelerine,

Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi, Günay Köyü, Günay Köyü Yeniköy Mezra, Akpınar Mahallesi, Cevizdere Köyü Gölkenarı Mezra, Bekçitepe Köyü Yaylaevleri Yayla Evleri, Bekçitepe Köyü Doğanlar Mezra, Dedeyolu Köyü bölgelerine,

Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Gölardı Köyü Hacıali Mezra, Günay Köyü, Günay Köyü Yeniköy Mezra, Akpınar Mahallesi, Cevizdere Köyü Gölkenarı Mezra, Gölardı Köyü Hacıali Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Ortaçanak Köyü Elma Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Garip Köyü, Kılçadır Köyü, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Yamaç Köyü, Dişbudak Köyü, Gökdere Köyü Merkez Mevkii, Gürpınar Köyü, Olukpınar Köyü, Yumaklı Köyü Damcık Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ’da Merkez Kovancılar Sivrice Bingöl’de Merkez bölgesi etkilenecek
 

# Elektrik kesintisi, son dakika, Elazığ, bingöl, son dakika elektrik kesintisi, elazığ elektrik kesintisi, bingöl elektrik kesintisi, yeşilyurt, Yamaç

07 May 2024 - 11:23 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL