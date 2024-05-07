Diyarbakır dikkat! Bağlar Ergani Bismil Çermik Çınar Kulp Lice ve Yenişehir etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karahanköy bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kemertaş bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Pınarbaşı bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Çataltarla, Kılavuztepe, Meydanlık, Ağıllı, Karapınar, Yenice, Karapınar, Yenice, Aralık, Ağılköy, Aygeçti, Şahintepe, Ahmetli, Aşağıoba, Kavuşak, Güzelköy, Bozçalı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Aynalı, Elifuşağı bölgelerine,
Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Yeni, Fatih bölgelerine,
Yarın 09.23-20.23 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Selyazı, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Aşağı Mollaali, Çakırtutmaz, Arafat, Halkapınar, Bellitaş bölgelerine,
Yarın 09.15-20.15 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Buçuktepe, Kırmasırt, Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Bulutçeker, Kazıktepe, Avdalı, Yazçiçeği, Alancık, Ortaşar, Kürekli, Ballıbaba, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Karababa, Köksalan, Bilmece, Harabe, Çınarköy, Halıören, Görece, Karabudak, Filizören, Sürendal, Gümüştaş, Bayırkonağı, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Çatmadal, Düğrük bölgelerine,
Yarın 19.34-20.34 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Belenli, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Altınakar, Kazancı bölgelerine,
Yarın 09.28-20.28 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeni bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Beşpınar, Altınakar, Meydanköy, Öncülü, Bölümlü bölgelerine,
Yarın 11.30-20.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Kurudere, Gündoğdu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Babalar, Tepecik, Düzlük, Meşeler, Akalan bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Yayvan, Soylu bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kuyular, Gürbüz bölgelerine,
Yarın 10.30-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çukurköy, Kuyular bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday bölgelerine,
Yarın 15.00-21.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Gedikalan, Dadaş, İncekavak bölgelerine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, İnanöz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Bağcılar, Barış bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Medya, Seyrantepe Sanayi bölgelerine,
Yarın 12.00-20.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı, İnanöz bölgelerine,
Yarın 12.00-19.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı, Kırkpınar, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Karpuzlu bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Uzunova, Tuzla, Salkımlı, Başbuğ, Uzunova, Konuklu, Ayhan, Ünal, Yakıt, İnkaya, Üçkuyu bölgelerine,
Yarın 00.01-08.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kali, Körtük, Karahasan, Çarşı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Duru bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Dibek, Dernek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret, Çağlayan, Karpuzlu, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Oyuklu, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Güldiken, Üçdamlar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Susuz, Yenişehir, Üçbasamak, Gündüz, Eskiköy, Otluk, Çardak bölgelerine,
Yarın 10.30-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Bahçelievler bölgesine,
Yarın 11.30-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Konak, Mescit bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Yiğitçavuş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Soğanlı, Koyungüden, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Sapanca, Ağaçlıdere, Mermeri, Tanışık, Sivritepe, Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika, Dokuzçeltik, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş bölgelerine,
Yarın 09.45-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yukarıkılıçtaşı, Dönümlü, Gürdoğan bölgelerine,
Yarın 11.30-20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 12.00-20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat bölgelerine,
Yarın 12.00-20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler bölgelerine,
Yarın 12.30-20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.