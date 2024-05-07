07 May 2024 - 10:56- Gündem G:

Tekirdağ’da Saray Hayrabolu Malkara ve Süleymanpaşa etkilenecek! 8 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Saray Hayrabolu Malkara ve Süleymanpaşa etkilenecek! 8 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi mask
Tekirdağ’da Saray Hayrabolu Malkara ve Süleymanpaşa etkilenecek! 8 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
Tekirdağ’da Saray Hayrabolu Malkara ve Süleymanpaşa etkilenecek! 8 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Saray Hayrabolu Malkara ve Süleymanpaşa etkilenecek! 8 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

8 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Büyükyoncalı Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Tekirdağ’da Saray Hayrabolu Malkara ve Süleymanpaşa etkilenecek! 8 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Cambazdere

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00

Tekirdağ’da Saray Hayrabolu Malkara ve Süleymanpaşa etkilenecek! 8 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Çınaraltı

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00

Tekirdağ’da Saray Hayrabolu Malkara ve Süleymanpaşa etkilenecek! 8 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Karadeniz

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Tekirdağ’da Saray Hayrabolu Malkara ve Süleymanpaşa etkilenecek! 8 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

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07 May 2024 - 10:56 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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