Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

8 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Büyükyoncalı Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Cambazdere

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Çınaraltı

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Karadeniz

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00