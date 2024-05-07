Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

8 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Düğüncülü-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00