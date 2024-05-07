07 May 2024 - 10:54- Gündem G:

Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi mask
Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi
Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

8 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Düğüncülü-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Kırklareli’nde Merkez ve Babaeski etkilenecek! 8 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi
 

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07 May 2024 - 10:54 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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