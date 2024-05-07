07 May 2024 - 10:27 - Gündem

Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı

Etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaşandığı Arapgir ilçe merkezindeki mahallelerde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Arapgir’de dün yaşanan yoğun yağışın ardından meydana gelen deformasyon nedeniyle Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez mahallelerde bozulan yolların bakımı yapıldı.