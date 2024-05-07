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Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı

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Etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaşandığı Arapgir ilçe merkezindeki mahallelerde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Arapgir’de dün yaşanan yoğun yağışın ardından meydana gelen deformasyon nedeniyle Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez mahallelerde bozulan yolların bakımı yapıldı.

Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı malatya haber mask
Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı malatya haber
Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı malatya haber
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Etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaşandığı Arapgir ilçe merkezindeki mahallelerde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Arapgir’de dün yaşanan yoğun yağışın ardından meydana gelen deformasyon nedeniyle Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez mahallelerde bozulan yolların bakımı yapıldı.

Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı

Felaketin hemen ardından bölgede incelemelerde bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için tüm ekipleri görevlendirdi. Ekipler tarafından bozulan yolların tespiti yapılarak temizlendi, ardından onarımı gerçekleştirildi.

Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı

Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı
Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı

Kaynak: BÜLTEN
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07 May 2024 - 10:27 Malatya- Gündem

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