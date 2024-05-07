Arapgir’de yol bakım onarım çalışması yapıldı

Etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaşandığı Arapgir ilçe merkezindeki mahallelerde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Arapgir’de dün yaşanan yoğun yağışın ardından meydana gelen deformasyon nedeniyle Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez mahallelerde bozulan yolların bakımı yapıldı.
Felaketin hemen ardından bölgede incelemelerde bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için tüm ekipleri görevlendirdi. Ekipler tarafından bozulan yolların tespiti yapılarak temizlendi, ardından onarımı gerçekleştirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.