Malatya’da mağduriyet silsilesi  Yerel müteahhitler de iş yapmak istiyor

Malatyalı müteahhitlerin Emlak Konut tarafından rezerv alanlarında yapılacak inşaat çalışmalarında görev almasını talep eden Bülbüloğlu, “Bugün TOKİ bünyesinde İstanbul veya Ankara merkezli bir firma buraya gelip deprem konutlarını yaptığı zaman malzemesinin yüzde 95 hatta yüzde 100’ünü dışarıdan getirtiyor. Buradaki yerel müteahhittin çalışması demek, 200-250 iş kolunun Malatya'da hareketlenmesi ve şehirdeki yapılan yatırımın parasının da şehirde kalması demek” dedi.

NASIL BİR ÇÖZÜM YOLU BULUNACAĞI BİLİNMİYOR

Birçok problemi olan Malatyalı müteahhitler, şehirde yerinde dönüşümün başlamaması nedeniyle iyice çıkmaza girdiler. Bir an önce gerekli olan çalışmaların başlatılıp, iş yapmak isteyen müteahhitlerin sorunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye iletilse de sorunlarla ilgili nasıl bir çözüm yolu bulunacağı bilinmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla Malatya’da düzenlenen Koordinasyon Toplantısı’nda bütün sorunlarını Bakan Özhaseki’ye anlattığını dile getiren İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, BUSABAH Medya’ya konuştu.

Koordinasyon Toplantısına derneklerini temsilen katıldıklarını dile getiren MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, aslında daha önceki toplantılarda da Bakan Bey’e benzer konuları ifade ettiklerini ancak bir netice alamadıklarını hatırlattı.

“HİBE KREDİ MİKTARLARININ YETERSİZLİĞİ KONUSUNU AKTARDIK”

Bıkmadan, usanmadan taleplerini dile getirdiklerini kaydeden Bülbüloğlu,

“Bizler bıkmadan, usanmadan bu istekleri sıralamaya devam ediyoruz. Çünkü bunlar sadece müteahhitlerin istekleri değil, aynı zamanda bu istekler vatandaşlarımızın beklediği taleplerdir. Bu talepler Malatya’nın büyük çoğunluğunun beklediği taleplerdir. Biz Bakanımızın bulunduğu toplantıda söz aldık. Bakanımıza hem yerinde dönüşümle ilgili hibe, kredi miktarlarının yetersizliği konusunu aktardık, sistemin çalışmadığını beyan ettik ve desteklerin artırılmasını talep ettik. Yerinde dönüşümde 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanununda olduğu gibi 150 metrekarenin altındaki konutların KDV oranının yüzde bir olması gerektiğini, bunun süreci hızlandıracağını, vatandaşın işini en azından yüzde 19’luk rahatlatacağını söyledik. Kurumlar vergisi konusunda muafiyet sağlanması bu kampanyanın hızlanmasını sağlayacağını aktardık. Bakan Bey’e şu ifadeyi de kullandık: Rezerv alanlarında köy evleri, deprem konutları yapılmaya başlandı. Ancak yerinde dönüşümde şu anda hala bir ruhsat alınmış değil. Bunun da hızlandırılması gerektiğini ifade ettik. Sadece rezerv alanındaki konutlarla veya deprem konutlarıyla Malatya’nın ihtiyacı çözülmez”

diye konuştu.

“UMARIZ TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINIR”

Taleplerinin karşılanmasını umduğunu belirten Bülbüloğlu,

“Yerinde dönüşüm olmazsa Malatya yeniden ayağa kalkmaz, yeniden ihya olmaz. Bu nedenle yerinde dönüşümle alakalı destekleri vatandaşlarımız adına talep ettik. Ayrıca hem yerinde dönüşümü hem de rezerv alanındaki inşaatı etkileyen en önemli konu inşaat maliyetleri. İnşaat maliyetleriyle alakalı geçtiğimiz günlerde çimentoda, çimento fabrikalarının yüzde 40 oranında zam yaptığına şahit olduk. Genel Merkezimiz Ticaret Bakanımızdan randevu alarak hızlı bir görüşme yaptı. Ticaret Bakanımızın çimento temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirildi ve bu zammı geri çekmelerini istedi. Sosyal medyada bu zammın geri çekildiğine dair spekülasyonlar olduğu izledik. Vatandaşları rahatlatmak adına bir algı çalışması yürütüldüğünü söyledik. Bunu da Sayın Bakanımıza ifade ettik. Çimento fabrikalarının hem rezerv alanlarındaki inşaatları hem de deprem ve köy konutları ile yerinde dönüşümün önünde büyük bir engel olan bu yüzde 40 zammın takip edilmesini Rekabet Kurumunun bu noktada görevini yapmasını talep ettik. Bakan Bey de bize bu konuda hak verdiğini, çimento üreticilerinin şu anda şehre hatta ülkeye bir ihanet içerisinde olduğunu kendileri de beyan ettiler. Bu anlamda bunun takibinin yapılmasını istedik. Öte yandan yapı denetim sistemiyle alakalı sıkıntıları Sayın Bakanımıza arz ettik. Umarız taleplerimiz dikkate alınır, Bakan Bey’de notlarını aldı. Umuyoruz ki bu talepler yerini bulur”

ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞLARIN İYİ BİR BİLGİLENDİRMEYE İHTİYACI VAR”

Yerel müteahhitler olarak Malatya’da rezerv alanlarının giderek artmasından rahatsız olmadıklarını dile getiren Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

“Biz vatandaşların lehine olan hiçbir şeyden rahatsız olmayız. Çünkü burada önemli olan meslek değil, Malatya. Biz olaya Malatya ölçekli bakıyoruz. Tabii ki rezerv alanı sayıların artması bir avantaj olabilir, ancak tabii ki bizim sektörümüze karşı vurulan bir darbe. Burada şöyle bir çözüm yolu olabilir ve bunu da Bakanımıza söyledik, rezerv alanında yapılan işlerin Malatya’da veya deprem bölgelerindeki yerel firmaların da bu işin içine, sistemin içine dahil edilerek, katılımcı olmasını, iş yapmasını sağlayarak hem şehre hem de sektöre bir katkı sağlayacaktır. Çünkü bugün TOKİ bünyesinde İstanbul merkezli veya Ankara merkezli bir firma buraya gelip deprem konutlarını yaptığı zaman malzemesinin yüzde 5’ini yani sadece belki betonu Malatya'dan alıyor, geri kalan yüzde 95 hatta yüzde 100 malzemesini dışarıdan getirtiyor. Dolayısıyla Malatya'nın ekonomisine, Malatya'nın esnafına, tüccarına herhangi bir katkı sağlamıyor. Ama buradaki yerel müteahhittin çalışması demek, 200-250 iş kolunun Malatya'da hareketlenmesi ve şehirdeki yapılan yatırımın parasının da şehirde kalması demek. Yani rezerv alanların sayısı arttırılabilir. Ama vatandaşların bu konuda iyi bir bilgilendirmeye ihtiyacı var. Vatandaş hala ne olduğunu bilmiyor. Yeriyle alakalı ne olacağını bilmiyor. Rezerv alan olursa eğer bir hak kaybı olacak mı, bununla alakalı tedirginlikleri var. Bu konuyla alakalı destekler sağlanabilir. Yerel müteahhitler bu işin, bu sistemin içerisine dâhil edilebilir. Yerinde dönüşümle alakalı desteklerle birlikte biz ancak Malatya'yı bu şekilde ayağa kaldırırız. Yereli kalkındırmazsak biz Malatya’yı yeniden ayağa kaldıramayız. Malatya’da yaşayan insanlar da şehirde kalmazlar. Dolayısıyla Malatya giderek kan kaybeder.”

“ONLAR DA BİR ÖZEL SEKTÖR MENSUBU”

Yerel müteahhitlerin daha çok para alacağı algısıyla ilgili de konuşan Bülbüloğlu,

“Böyle bir durum söz konusu bile değil. Çünkü her şey şeffaf bir şekilde ihale yoluyla çıkıyor. Yani Emlak Konut’taki müteahhitler devletin müteahhitti değil. Onlar da bir özel sektör mensubu. Merkezi Malatya değil de merkezi Ankara, İzmir, İstanbul ama sonuçta özel bir sektör. Burada devlete iş yaptığınız için sadece kamu müteahhitti diye adlandırıyoruz. Daha önce yap-sat sektöründe ve farklı sektörlerde hizmet eden arkadaşlarımıza aynı ihalelere davetiye yoluyla çağrıldığı zaman tekliflerini vereceklerdir, sonuçta bunlar devletimiz, bürokratlarımız tarafından değerlendirilip, müteahhitler buna göre alınıyor. ‘Malatyalı müteahhitler burada fazla alır, diğer büyük firmalar daha düşük alır’ gibi bir algı yanlış bir şey. Burada her şey şeffaf ve ihale yoluyla verildiği için diğer müteahhitler nasıl alıyorsa, buradaki yerel müteahhitler de aynı şartlarda alıp, inşaatı yapabilecek kapasite ve tecrübeye sahip”

açıklamasında bulundu.

“MESLEKTAŞLARIMIZ HİÇBİR İŞ YAPMADAN GEÇİMİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR”

Bu konuda mağduriyet yaşadıklarını belirten Bülbüloğlu,

“1,5 yıldır sektörde hiçbir meslektaşımız bir çalışma yapamıyor. Çünkü zaten kat karşılığı inşaat Malatya'da şu anda en az 5 yıl içerisinde duracaktır. Burada yapılabilecek tek iş şu anda yerinde dönüşüm. Yerinde dönüşüm de şu anda sistemin çalışmaması nedeniyle 1,5 yıldır meslektaşlarımız hiçbir iş yapmadan geçimini sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada depremden sonra en fazla etkilenen sektör müteahhitlik sektörüdür diyebiliriz. Bu yüzden hem yerinde dönüşümün hızlanması hem meslektaşlarımız açısından hem de vatandaşın kendi mahallesinde, kendi sokağında, evini yaptırabilmesi açısından desteklerin arttırılıp Malatya’nın komple bir şekilde yeniden ayağa kaldırılmasının sağlanması lazım”

kelimelerine yer verdi.