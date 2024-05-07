İhbar eden ödülünü alıyor Vergi kaçakçılığına geçit yok

Genellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışı ekonomi son zamanlarda gelişmiş ülkelerin ekonomisini ciddi oranda etkilemeye başladı. Bu nedenle birçok ülke kayıt dışı ekonominin önüne geçebilmek için çeşitli uygulama ve yöntemler geliştirmeye başladı.

KAMU GELİRLERİNİN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar ve düzenin sağlanmasından gelir dağılımına kadar birçok alanda büyük bir öneme sahip. Kayıt dışı ekonominin azaltılması ile verimlilik düzeyinin artırılması, rekabet gücünün yükselmesi ve kamu gelirlerinin artması hedefleniyor.

Kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarı elde etmek için başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere toplum bütün kesimlerinin desteği ile işbirliği içinde olmaları büyük önem arz ediyor.

Kayıt dışı faaliyet yürüten veya vergi kaçıranların tespitinde sorumluluk sahibi vatandaşların ihbarları da oldukça önem arz ediyor.

14 MİLYON ÖDÜL VERİLDİ

Yapılan ihbar doğrultusunda, doğruluğu olan ihbarları yapan kişilere kesinleşen verginin belirli bir oranında ödeme yapılırken, 2023 yılında ihbarda bulunan kişilere ödenen miktar 14 milyon TL’yi geçti.

Her geçen yıl bu rakamlar artarken vergi kaçakçılığına geçit verilmiyor. Geriye dönük son 5 yıl içerisinde vergi kaçıranları ihbar eden bin 340 kişiye toplamda 63 milyon 543 bini aşan bir ödeme yapıldı.