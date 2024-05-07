07 May 2024 - 10:03- Gündem G:

Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek mask
Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek
Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek
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MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek

“Yarın 08.30 ila 09.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi bölgelerine,

Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Yeni Mahallesi, Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Hüyük Mahallesi bölgelerine,

Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Hüyük Mahallesi, Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,

Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek

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07 May 2024 - 10:03 Niğde- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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