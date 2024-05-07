Niğde’de Merkez ve Bor ilçeleri etkilenecek

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 08.30 ila 09.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Yeni Mahallesi, Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Hüyük Mahallesi bölgelerine,

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Hüyük Mahallesi, Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.