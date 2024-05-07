Son Dakika! Bakan müjdeyi verdi! 20 bin öğretmen ataması yapılacak! Tarih verildi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin binlerce öğretmenin merakla beklediği atama müjdesini verdi. Basın açıklamasında konuşan Tekin, ihtiyaca göre en çok öğretmen ataması yapılacak olan bölümleri ve başvuruyla ilgili tam tarihi açıkladı.
Bakan Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre:
3 bin 263 sınıf öğretmenliği
2 bin 499 Özel Eğitim
Bin 597 Rehberlik
Bin 594 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
968 İngilizce olmak üzere toplam 20 bin atama yapılacak olup 20 Mayıs 2024’te başvuru takvimi açıklanacak.
Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız.
Atama takvimi için tıklayınız.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.