Son Dakika! Bakan müjdeyi verdi! 20 bin öğretmen ataması yapılacak! Tarih verildi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin binlerce öğretmenin merakla beklediği atama müjdesini verdi. Basın açıklamasında konuşan Tekin, ihtiyaca göre en çok öğretmen ataması yapılacak olan bölümleri ve başvuruyla ilgili tam tarihi açıkladı.

Bakan Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre:

3 bin 263 sınıf öğretmenliği

2 bin 499 Özel Eğitim

Bin 597 Rehberlik

Bin 594 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

968 İngilizce olmak üzere toplam 20 bin atama yapılacak olup 20 Mayıs 2024’te başvuru takvimi açıklanacak.

Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız.

Atama takvimi için tıklayınız.