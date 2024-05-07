07 May 2024 - 09:34- Gündem G:

Malatya’nın Yeşilyurt Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerine uyarı

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’nın Yeşilyurt Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerine uyarı mask
Malatya’nın Yeşilyurt Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerine uyarı
Malatya’nın Yeşilyurt Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerine uyarı
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’nın Yeşilyurt Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerine uyarı

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet, Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar, Fatih, Bereketli mahallelerine,

Malatya’nın Yeşilyurt Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerine uyarı

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karahan, Meydanbaşı, Toptaş mahallelerine,

Malatya’nın Yeşilyurt Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerine uyarı

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yeni, Alacakapı mahallelerine,

Malatya’nın Yeşilyurt Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerine uyarı

Yarın 08.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatya’nın Yeşilyurt Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerine uyarı

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07 May 2024 - 09:34 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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