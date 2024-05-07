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Kayseri yarın bu saatlere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri yarın bu saatlere dikkat mask
Kayseri yarın bu saatlere dikkat
Kayseri yarın bu saatlere dikkat
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Kayseri yarın bu saatlere dikkat

“Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi’ne,

Kayseri yarın bu saatlere dikkat

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’ne,

Yarın 08.45 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Yeşilyurt, ŞAHMELİK mahallelerine,

Kayseri yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00 ila 14.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çağşak Mahallesi’ne,

Kayseri yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas, Ilıca mahallelerine,

Kayseri yarın bu saatlere dikkat

Yarın 11.00 ila 12.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi / Kocasinan ilçesine bağlı Sarımsaklı, Barsama mahallelerine,

Kayseri yarın bu saatlere dikkat

Yarın 13.30 ila 15.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Şenyurt, Bakarcak, Hürriyet, Çiftlik mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

https://www.kcetas.com.tr/planli-kesintiler-bakimlar/

 

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07 May 2024 - 09:29 Kayseri- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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