Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları

7 Mayıs 2024 Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği
–– Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2024 Tarihli ve 12608 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2024 Tarihli ve 2024/2367 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.