- Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları

ABONE OL Google News Sayfamız

7 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte  7 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete kararları…

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları mask
ABONE OL Google News Sayfamız

7 Mayıs 2024 Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği

–– Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2024 Tarihli ve 12608 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2024 Tarihli ve 2024/2367 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
# Resmi gazete, son dakika Resmi Gazete, 7 mayıs 2024 Resmi Gazete, Resmi Gazete ne var, son dakika, Türkiye, Eğitim, seçim

07 May 2024 - 09:06 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL