07 May 2024 - 09:06 - Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları

7 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 7 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete kararları…