Malatyalılar dikkat! Kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların 2000 metre ve üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bingöl çevrelerindeki yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİK UYARI
Yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak yüksek rakımlı yerlerde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
Akçadağ parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Arapgir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Arguvan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Battalgazi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Darende parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Doğanyol parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece
Kale parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Kuluncak parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece
Pütürge parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Yazıhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.