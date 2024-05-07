Malatyalılar dikkat! Kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların 2000 metre ve üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bingöl çevrelerindeki yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARI

Yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak yüksek rakımlı yerlerde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

Akçadağ parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Arapgir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Arguvan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Battalgazi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Darende parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Doğanyol parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece

Kale parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Kuluncak parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece

Pütürge parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Yazıhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece