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Malatya’dan bir ‘Efsane Başkan’ geçti

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Malatyaspor'un Efsane Başkanı Nurettin Soykan, vefatının 15. Yıl dönümünde anıldı. Malatyaspor'un başkanlığını yaparak kulübün tarihinde önemli izler bırakmış bir isim olan Nurettin Soykan kimdir? İşte efsane başkanın başarı hikayesi…

Malatya’dan bir ‘Efsane Başkan’ geçti malatya haber mask
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Malatyaspor'un Efsane Başkanı Nurettin Soykan, vefatının 15. Yıl dönümünde anıldı. Malatyaspor'un başkanlığını yaparak kulübün tarihinde önemli izler bırakmış bir isim olan Nurettin Soykan kimdir? İşte efsane başkanın başarı hikayesi…

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor'un unutulmaz başkanı olan Nurettin Soykan, 6 Mayıs 2009 tarihinde 84 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Soykan, Malatya futboluna ve kulübüne büyük hizmetlerde bulunmuş, unutulmaz başarılara imza atmış bir isimdi.

Malatya’dan bir ‘Efsane Başkan’ geçti

Nurettin Soykan'ın vefatıyla birlikte Malatyaspor camiası büyük bir kayıp yaşadı. Malatyaspor’u tüm dünyaya tanıtan, namağlup olarak Süper Lig’e çıkan Nurettin Soykan, Malatya’ya ve Malatyalılara en büyük desteği vermişti. 1927 yılında doğan Soykan, 1982 yılından itibaren tam 30 yıl Malatyaspor’a hizmet etti. Dönemin en önemli tesislerinden olan Malatyaspor tesislerinin temelini atmış ve inşaatını bitirmişti. Alt yapı Soykan döneminde altın yıllarını yaşamış, o dönem alt yapıdan yetişen futbolcularımız, dışarıya açılarak, şimdiye kadar görülmeyen başarılara imza attı.
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06 May 2024 - 23:45 Malatya- Spor

Mahreç  Murat İpekten

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