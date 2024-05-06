Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba takımın bugünkü antrenmanını izledi.
Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında, yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.