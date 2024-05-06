Camide tadilat sırasında işçi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde tadilat çalışmaları sırasında bir işçi bacağını keserek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, cami çatısına tamirat için çıkan Kenan Akıllıoğlu isimli işçi, çinkonun bacağını kesmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, yaralı işçiye çatıda ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralı işçi aşağı indirildi.
Yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını belirtti.
Tadilat ve inşaat gibi riskli işlerde çalışırken güvenlik önlemlerinin titizlikle alınması gerektiği bir kez daha hatırlatılıyor. Bu tür durumların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.