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Camide tadilat sırasında işçi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde tadilat çalışmaları sırasında bir işçi bacağını keserek yaralandı.

Camide tadilat sırasında işçi yaralandı mask
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Adana'nın Kozan ilçesinde, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde tadilat çalışmaları sırasında bir işçi bacağını keserek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, cami çatısına tamirat için çıkan Kenan Akıllıoğlu isimli işçi, çinkonun bacağını kesmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, yaralı işçiye çatıda ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralı işçi aşağı indirildi.

Camide tadilat sırasında işçi yaralandı

Yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını belirtti.

Tadilat ve inşaat gibi riskli işlerde çalışırken güvenlik önlemlerinin titizlikle alınması gerektiği bir kez daha hatırlatılıyor. Bu tür durumların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 May 2024 - 23:27 - Asayiş

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