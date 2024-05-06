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Park halindeki araç, park yerinden kayarak yamaca uçtu

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Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bulunan bir mesire alanında park halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayarak park yerinin altında bulunan yaklaşık 20 metrelik yamaca uçtu.

Park halindeki araç, park yerinden kayarak yamaca uçtu mask
Park halindeki araç, park yerinden kayarak yamaca uçtu
Park halindeki araç, park yerinden kayarak yamaca uçtu
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Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bulunan bir mesire alanında park halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayarak park yerinin altında bulunan yaklaşık 20 metrelik yamaca uçtu.

Park halindeki araç, park yerinden kayarak yamaca uçtu

Edinilen bilgilere göre, olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekipler, aracın içinde kimsenin bulunmadığını tespit etti ve araçta maddi hasar olduğunu belirledi.

Park halindeki araç, park yerinden kayarak yamaca uçtu

Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Araç sahibinin ya da olaya dair başka şahitlerin ifadelerine başvurularak, aracın neden park yerinden kaydığı ve çevresel koşulların rolü hakkında bilgi edinilmeye çalışılacak.

Park halindeki araç, park yerinden kayarak yamaca uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 May 2024 - 23:17 - Gündem

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