Park halindeki araç, park yerinden kayarak yamaca uçtu

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bulunan bir mesire alanında park halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayarak park yerinin altında bulunan yaklaşık 20 metrelik yamaca uçtu.

Edinilen bilgilere göre, olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekipler, aracın içinde kimsenin bulunmadığını tespit etti ve araçta maddi hasar olduğunu belirledi.

Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Araç sahibinin ya da olaya dair başka şahitlerin ifadelerine başvurularak, aracın neden park yerinden kaydığı ve çevresel koşulların rolü hakkında bilgi edinilmeye çalışılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı