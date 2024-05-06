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Kurusıkı tabanca kazası: Bir kişi yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Beyazşehir Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu T.T. (25) isimli bir kişi yaralandı.

Kurusıkı tabanca kazası: Bir kişi yaralandı mask
Kurusıkı tabanca kazası: Bir kişi yaralandı
Kurusıkı tabanca kazası: Bir kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Beyazşehir Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu T.T. (25) isimli bir kişi yaralandı.

Kurusıkı tabanca kazası: Bir kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, iddiaya göre T.T., elindeki kurusıkı tabanca aniden ateş alınca yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı şahsa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kurusıkı tabanca kazası: Bir kişi yaralandı

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yaşanan bu kaza, kurusıkı tabanca kullanımının dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Kurusıkı tabanca kazası: Bir kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 May 2024 - 23:11 - Gündem

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