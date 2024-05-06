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Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen feci bir trafik kazasında, beton tankeri ile karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpan araçta bulunan 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 1'i ağır olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi mask
Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen feci bir trafik kazasında, beton tankeri ile karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpan araçta bulunan 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 1'i ağır olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kazanın, İslahiye ilçesi Hassa karayolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldiği belirtildi. Hatay'ın Hassa ilçesinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine seyir halinde olan beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı.

Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Şükrü Sağlam, Sena Taşkın, Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Gönen ve Sibel Sağlam isimli 9 kişi hayatını kaybederken, yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 May 2024 - 23:06 - Gündem

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