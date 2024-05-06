06 May 2024 - 23:06 - Gündem

Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen feci bir trafik kazasında, beton tankeri ile karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpan araçta bulunan 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 1'i ağır olmak üzere 11 kişi de yaralandı.