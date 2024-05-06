Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen feci bir trafik kazasında, beton tankeri ile karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpan araçta bulunan 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 1'i ağır olmak üzere 11 kişi de yaralandı.
Kazanın, İslahiye ilçesi Hassa karayolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldiği belirtildi. Hatay'ın Hassa ilçesinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine seyir halinde olan beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Şükrü Sağlam, Sena Taşkın, Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Gönen ve Sibel Sağlam isimli 9 kişi hayatını kaybederken, yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.